Un nouveau conseil de défense sanitaire s'est tenu à Matignon, vendredi 17 décembre dans l'après-midi, en réaction à la situation de l'épidémie et à la progression, très rapide, du variant Omicron du Sars-CoV-2. A l'issue de cette nouvelle réunion, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé une série de mesures et de recommandations à l'approche des fêtes de fin d'année. Il a ainsi invité "chacune et chacun, vacciné ou non, à se tester dans les heures précédant" les moments de fête, avec un test PCR, antigénique ou un autotest.

Le variant Omicron, dont la vitesse de propagation est "fulgurante autour de nous en Europe", "va se diffuser très rapidement au point de devenir dominant dès le début de l'année 2022" en France, a estimé le Premier ministre, appelant les Français à la responsabilité pour les retrouvailles familiales. "Plutôt qu'un nombre précis, appuyons-nous sur un principe de bon sens : moins on est nombreux, moins on prend de risques. Evitons les grandes fêtes, les grands rassemblements, les grands dîners", a encore ajouté Jean Castex, assurant que, le soir du 31 décembre, "les préfets interdiront les rassemblements sauvages, la consommation d'alcool sur la voie publique et inviteront les municipalités à renoncer aux grands événements sur la voie publique", tels que les feux d'artifice et les concerts.

Le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal

Jean Castex a également annoncé que le gouvernement allait déposer un projet de loi pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Seule la vaccination permettra d'obtenir ce pass, et non plus les tests négatifs. Un tour de vis à destination des personnes non vaccinées.

A partir de début janvier, le délai avant la dose de rappel du vaccin sera par ailleurs ramené à quatre mois, et non plus cinq mois.