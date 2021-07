Vaccination : les centres pris d'assaut

Les centres de vaccination sont pris d'assaut. Après l'annonce de l'extension du pass sanitaire par le président de la République Emmanuel Macron lundi 12 juillet, les Français se sont rués vers les vaccinodromes. A Toulouse, en Haute-Garonne, plus aucune dose n'était disponible parmi les 60 dédiées aux personnes sans rendez-vous dès 10h15 mardi 13 juillet.Cependant, certains candidats au vaccin se disent plus ou moins contraints à l'image d'un homme à Vélizy (Yvelines) : "Quand le Président a commencé à dire qu'on n'aurait plus le droit de faire quoi que ce soit ou quasiment, moi je suis venu me faire vacciner."

Plus d'1 700 000 rendez-vous pris

Face à l'affluence dans ce centre de la région parisienne, le problème ne venait pas des doses mais du personnel. Les responsables ont dû recruter deux personnes en plus pour faire des injections afin de répondre à la forte demande. L'engouement pour la vaccination s'est également fait sentir sur la plateforme Doctolib avec plus d'1 700 000 rendez-vous pris depuis l'allocution du chef de l'État. "Deux tiers des rendez-vous sont pris par les moins de 35 ans. C'était déjà le cas la semaine dernière, c'est normal, ils sont moins vaccinés que les personnes plus âgées et plus vulnérables", explique le co-fondateur Stanislas Niox-Château.