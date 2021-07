Covid-19 : les centres de vaccination font le plein

Les centres de vaccination font le plein depuis l'allocution du Président de la République Emmanuel Macron lundi 12 juillet. A Ajaccio (Corse-du-Sud), les insulaires mais également les touristes ont répondu présents. "On avait 60 rendez-vous pour une première injection, nous en sommes à 480 premières injections depuis 8 heures du matin", confie Soad Laurent, cadre de santé au centre de vaccination de Baleone (Corse). Dans le Sud-ouest également les Français se sont présentés très tôt même si certains semblent résignés.

Plus d'1 700 000 rendez-vous pris sur Doctolibre

L'une des cibles du chef de l'État, les jeunes, ont également entendu son appel comme à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines). "Les étudiants, on ne part pas trop en vacances, donc les bars c'est un peu le seul endroit de décompression où on peut aller", raconte l'un d'entre eux. Plus d'1 700 000 rendez-vous ont été pris sur Doctolibre qui a battu des records depuis la prise de parole du Président de la République.