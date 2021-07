Vaccination anti Covid-19 : les centres soudainement pris d'assaut

Partout en France, c'est le même scénario, les centres de vaccination font le plein. À Toulouse (Haute-Garonne), dès neuf heures du matin, plus aucunes doses disponibles pour les personnes n'ayant pas de rendez-vous. Tout le monde n'a pas pu prendre un créneau sur internet. À Vélizy (Yvelines) près de 80 personnes patientent en fin de matinée pour se faire vacciner, et nombre d'entre eux ont été motivés par Emmanuel Macron.

Record de rendez-vous



Ces candidats au vaccin se disent plus ou moins contraints, et redoutent des privations dans leurs vie quotidienne. À Vélizy, on n'a pas de problème de doses, mais face à l'affluence, les responsables du centre ont dû recruter. Un engouement pour la vaccination inédit : plus d'1,7 millions de personnes ont pris rendez-vous. Cinq fois plus qu'il y a sept jours. "Deux tiers des rendez-vous ont été pris par des moins de 35 ans (...) c'est normal, ils sont moins vaccinés que les plus vulnérables", constate Stanislas Niox-Château, cofondateur de Doctolib.