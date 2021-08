Pass sanitaire : pourquoi l'un des principaux syndicats de pompiers a déposé un préavis de grève illimitée

Les soldats du feu mobilisés. La Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés (FA/SPP-PATS), l'un des syndicats les plus importants, a annoncé le 4 août avoir déposé un préavis de grève nationale et illimitée. Cette mobilisation débute lundi 9 août, date de mise en application du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, et notamment de l'extension du pass sanitaire.

L'obligation vaccinale en question

L'obligation de vaccination : c'est ce qui a attiré les foudres de la fédération syndicale de pompiers professionnels. A partir du 15 septembre, les soldats du feu devront en effet justifier d'un schéma vaccinal contre le Covid-19 complet pour continuer à exercer, comme le personnel soignant ou les salariés de lieux recevant du public. Une mesure validée le 5 août par les Sages du Conseil constitutionnel.

"L'obligation vaccinale pour les sapeurs-pompiers porte atteinte à la Constitution", a tonné la FA/SPP-PATS dans un préavis de grève publié sur son site. Cette obligation "viole le droit à l'emploi et le droit de ne pas être lésé en raison de ses opinions ou de ses croyances (...) elle va aussi à l'encontre du principe d'égalité [et] des libertés individuelles", défend la fédération.

Par cette grève illimitée, la fédération revendique donc "le retrait immédiat de l'obligation vaccinale" et "la non-suspension des agents non vaccinés". Elle demande aussi que soit respecté le choix individuel de chaque sapeur-pompier d'être vacciné ou non.

Un service minimum assuré

"On n'est pas en opposition avec le principe de vaccination, on est en opposition avec cette atteinte", s'est expliqué le porte-parole de la FA/SPP-PATS André Goretti jeudi sur franceinfo. "Chez nous et dans notre corporation, il y a des sapeurs-pompiers qui ont fait le choix de se vacciner, d'autres qui ont fait ce choix contraints et d'autres qui ne souhaitent pas se faire vacciner, tout comme n'importe quel citoyen français."

L'assimilation des pompiers aux soignants dans le cadre de l'obligation vaccinale est également pointée du doigt par l'organisation syndicale. "On ne peut pas être assimilés à du personnel soignant et, à un autre moment, être exclus des dispositifs qui sont avantageux au personnel soignant", a regretté Yannick Gosnet, président de la FA/SPP-PATS pour le département de l'Oise auprès de France 3 Hauts-de-France. Le syndicaliste met notamment en avant "des primes Covid non versées alors que c'était le cas pour les personnels soignants".

Grève ou non, le 18 restera joignable en cas de besoin. La loi impose en effet de mettre en place un service minimum pour assurer la continuité des opérations de secours, rappelle une note du ministère de l'Intérieur (PDF).