Pass sanitaire : de nouveaux rassemblements de protestation organisés dans plusieurs villes de France

Pour la cinquième fois, des manifestants se sont rassemblés contre le pass sanitaire, notamment à Paris, jeudi 22 juillet. Un peu partout en France, les manifestants dénoncent son extension et l'obligation vaccinale. "Je n'ai pas envie d'être considérée comme un sous-citoyen au prétexte que je refuse d'être vaccinée ou de faire un test PCR, mon corps m'appartient", témoigne une manifestante. "On va nous priver de liberté, on va nous forcer à nous vacciner. Je risque de perdre mon boulot et la stabilité de ma famille", confie un autre.

Des profils variés chez les manifestants

Parmi les personnes présentes, il y a des soignants. Une infirmière craint de perdre son travail. "Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils vont faire le 15 septembre ou des collègues qui sont parties se faire vacciner car elles disent qu'elles ont des enfants, un crédit pour la maison et qu'elles n'ont pas le choix. Mais je travaille la boule au ventre car je ne sais pas les effets indésirables du vaccin", témoigne-t-elle. Des effets indésirables pourtant répertoriés et extrêmement rares selon l'Académie des sciences. Dans ces cortèges, des militants, soignants, actifs ou retraités, des profils divers dont certaines figures du mouvement des gilets jaunes.