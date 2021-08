Pass sanitaire : "Un quart des trains seront contrôlés aujourd'hui" assure Jean-Baptiste Djebbari

Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari était en déplacement lundi 9 août à la Gare de Lyon à Paris pour la mise en place du pass sanitaire dans les trains. Il y a assuré "qu'un quart des trains seront contrôlés aujourd'hui."

"Les contrôles seront massifs mais pas systématiques", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari un peu plus tôt sur France Inter, à propos de l'entrée en vigueur du pass sanitaire, notamment dans les gares. Un contrôle systématique serait "impossible" selon lui, alors que 400 000 voyageurs empruntent le train tous les jours.

Ces contrôles se feront principalement "aux abords des quais", explique le ministre délégué qui ajoute qu'il y aura "aussi éventuellement des contrôles aléatoires à bord des trains, et possiblement des contrôles à l'arrivée d'un certain nombre de trains." Jean-Baptiste Djebbari indique également "qu'un certain nombre d'agents de la SNCF", sans en préciser le nombre, "notamment les contrôleurs de la SUGE, la Sûreté Ferroviaire, ont été habilités pour effectuer ces contrôles et infliger des amendes". Les usagers empruntant les trains longues distance sans pass sanitaire s'exposent à une amende forfaitaire de 135 euros.

Une première semaine de rodage

Le ministre délégué confirme que cette semaine du 9 au 15 août sera "une semaine de rodage, de pédagogie et de souplesse" mais n'exclut pas que des amendes soient dressées "en fonction des comportements".

Jean-Baptiste Djebbari "fonde l'espoir que les choses se passent bien, comme cela s'est bien passé pour le port du masque". Et il rappelle que la mise en place du pass sanitaire dans les transports a pour objectif d'inciter à la vaccination des Français contre le coronavirus.

Le pass sanitaire - preuve d'une vaccination complète, d'un test négatif de moins de 72 heures ou du rétablissement du malade depuis moins de six mois - est désormais exigé pour monter à bord des trains interrégionaux et des TGV, mais pas pour les TER et trains de banlieue parisienne.