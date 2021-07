Pass sanitaire : la SNCF envisage des contrôles aléatoires, selon les syndicats

Alors que le pass sanitaire sera être obligatoire dans les transports "longue distance" tels que les TGV, les Intercités et les trains de nuit à partir du début du mois d'août, la SNCF envisage des contrôles aléatoires de ces pass, a appris franceinfo auprès des syndicats jeudi 22 juillet.

La compagnie ferroviaire a présenté des pistes de réflexion aux partenaires sociaux, en attendant le vote de la loi et la publication des décrets d'application, et penche plutôt pour des contrôles des pass aléatoires et donc non systématiques, par les contrôleurs et d'autres personnels de la SNCF habilités, avec l'appui des forces de l'ordre ou d'agents de la sûreté ferroviaire.

Intégrer le pass sanitaire dans la procédure d'achat d'un billet

La SNCF étudie aussi la possibilité d'intégrer le pass sanitaire dans la procédure d'achat d'un billet de train, mais, si ce dispositif est un jour mis en place, cela ne sera que dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon les syndicats.

Par ailleurs, entre 4 000 et 5 000 agents SNCF qui sont en contact avec le public vont être soumis à l'obligation du pass sanitaire à la fin du mois d'août, selon l'Unsa. Il s'agit de contrôleurs, de personnels de nettoyages et de restauration, des accompagnants du service "Junior et compagnie", et des agents de la sûreté ferroviaire.