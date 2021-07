Pass sanitaire dans les salles de sport : qu'est-ce que ça change pour les adhérents ?

Top départ pour le pass sanitaire. Mercredi 21 juillet, il est entré en vigueur dans de nombreux lieux de loisirs et de culture, à commencer par les salles de sport. "Concrètement, depuis mercredi matin, à l'ouverture de la salle de sport, les clients, en plus de présenter leur carte d'adhérent, doivent montrer leur pass sanitaire", explique la journaliste Sofia Dollé, en direct depuis une salle située dans le 15e arrondissement de Paris.

Le masque n'est plus obligatoire

Le pass sanitaire est alors scanné, vérifié et, si tout est bon, les adhérents sont acceptés dans la salle et peuvent faire leur séance de sport. Interrogée par la journaliste, une jeune femme venue s'entraîner confie ne pas avoir été réticente à la mise en place du pass sanitaire. "Il m'a semblé que c'était une pratique assez normale et attendue. Elle me permet de conserver ma liberté de mouvement sans entraver la liberté des autres", explique Anaïs. À noter qu'avec la mise en place du pass sanitaire, les adhérents des salles de sport peuvent désormais retirer leur masque pendant leur pratique sportive.