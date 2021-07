Pass sanitaire : baisse de fréquentation dans les parcs d'attraction

Dans un parc d'attraction de La Burgaud, en Haute-Garonne, les allées sont vides depuis la mise en place du pass sanitaire obligatoire, il y a une semaine. Mardi 27 juillet, on est loin de l'affluence des grands jours. Le nombre de visiteurs a été divisé par cinq. "On travaille quasiment à perte, même à perte parce qu'on n'est pas du tout rentable, et c'est une véritable catastrophe pour une PME comme nous qui est familiale" explique Benjamin Pauly, le directeur marketing d'Animaparc.

Des aides insuffisantes



Les parcs d'attraction français enregistrent des baisses de fréquentation allant de 20 à 50% depuis le mercredi 21 juillet et l'obligation d'être vaccinés ou de présenter un test PCR négatif pour y accéder. Ces parcs ont toujours accès au fonds de solidarité, qui leur apporte une aide de l'ordre de 30% de leurs pertes en juillet, et 20% en août, dans une limite de 200 000 euros ou 20% de leur chiffre d'affaires. Des aides loin d'être suffisantes pour ces entreprises.