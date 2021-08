Pas-de-Calais : Le Touquet se prépare au pass sanitaire

Au Touquet (Pas-de-Calais), après avoir regardé le menu, il faut présenter son pass sanitaire, pour s'installer en terrasse. Certains restaurants de la ville expérimentent cet outil une semaine avant sa généralisation. Si la majorité des clients est réceptive, certains sont plus fatalistes. "On espère juste ne pas avoir trop de réticences, on sait qu'il y a une partie de la population qui est contre, c'est pour ça qu'on a mis ça en place une semaine avant, ça permet de sensibiliser la clientèle", explique Valentin Roselle, responsable de salle à l'Atelier Éphémère.

Explosion des contaminations

De la sensibilisation, mais également de nouvelles restrictions en ville. Car les contaminations au Covid-19 explosent. Le taux d'incidence est quatre fois supérieur à la moyenne dans le Pas-de-Calais. Le port du masque est rétabli, et il est interdit de se rassembler à plus de 10 sur la plage après 23 heures. Des mesures qui sont, globalement, comprises. Au-delà des restrictions, la municipalité appelle chacun à se faire vacciner, meilleure arme, selon elle, pour éviter une explosion des contaminations cet été.