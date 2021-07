Ariège : un médecin itinérant fait le tour de France en camping-car

Pendant cinq mois, le docteur Martial Jardel fait le tour de la France en camping-car pour faire des remplacements. Il passe aussi bien par la Corse que par les Hauts-de-France, le Grand-Est ou la Bretagne. Presque chaque semaine, il découvre une nouvelle patientèle. Jeudi 29 juillet, le médecin ambulant consultait à Lézat-sur-Lèze, en Ariège. "Pour moi, c'est l'occasion rêvée de multiplier en peu de temps le nombre d'expériences et d'avoir un panel très large de ce qu'est la médecine générale en France", explique le remplaçant.

Une aventure tout en restant chez soi

Le camping-car rajoute une dose d'aventure. "Je change toujours d'environnement, mais je suis toujours chez moi, et au final c'est pas mal, parce que c'est un peu épuisant", raconte le jeune diplômé de médecine. Cette proposition de remplacement soulage les médecins généralistes qui doivent prévoir leurs congés six mois à l'avance et trouver eux-mêmes leur remplaçant. Martial Jardel souhaite créer une association pour aider les autres jeunes médecins tentés par l'expérience.