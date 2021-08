Pancarte antisémite à Metz : l'enseignante sera jugée en septembre pour "provocation à la haine raciale"

L'enseignante interpellée lundi pour avoir brandi une pancarte antisémite dans une manifestation anti-pass sanitaire samedi à Metz (Moselle), sera jugée pour "provocation publique à la haine raciale" le 8 septembre, annonce mardi 10 août le parquet de Metz.

"Elle y répondra du délit de provocation publique à la haine raciale par affiches ou placards", détaille le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri dans un communiqué. L'enseignante, Cassandre Fristot, est une ancienne élue locale et ex-candidate FN aux législatives de 2012. Elle encourt un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Interpellée lundi dans la commune d'Hombourg-Haut en Moselle, cette femme de 34 ans a vu son domicile perquisitionné par les forces de l'ordre. Elle est "connue pour son appartenance à la mouvance d'extrême droite", a précisé le procureur. Professeur d'allemand, elle sera "suspendue en attendant les suites disciplinaires", a assuré lundi le ministre de l'Education nationale.