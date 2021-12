Covid-19 : les syndicats policiers réticents au renforcement du contrôle des pass sanitaires dans les bars et restaurants

Jean Castex l'a demandé aux préfets mardi 21 décembre en visioconférence, il faut renforcer le contrôle des pass sanitaires dans les bars et les restaurants. Un durcissement réclamé notamment pour lutter contre les faux pass sanitaires qui circulent de plus en plus, 182 000 faux ont été générés depuis cet été, selon le ministère de l'Intérieur.

Mais les syndicats de policiers semblent réticents à cette idée, expliquant que les forces de l'ordre croulent sous d'autres priorités en cette période de fêtes. "Si on prend des forces de police et des forces de l'ordre à faire du contrôle de pass sanitaire, ils ne sont pas à d'autres missions régaliennes de l'état, déplore Stanislas Gaudon, délégué au syndicat Alliance, et qui plus est en cette période de fêtes de fin d'année où l'on a des flux de populations qui sont relativement importants".

Solliciter les restaurateurs

Pour soulager les forces de l'ordre, pourquoi ne pas autoriser les restaurateurs à vérifier eux-mêmes les cartes d'identité pour lutter contre les faux pass sanitaires ? La piste est envisagée par le gouvernement et pourrait faire partie des solutions, d'après le secrétaire général adjoint au syndicat Unité SGP Police FO, Jérôme Moisant. "Les mesures sanitaires sont essentielles à cette sortie de crise", insiste-t-il. "Ça ne me choque pas que les patrons d'établissement puissent procéder, de manière temporaire, au contrôle d'identité en corrélation avec le pass sanitaire, et juste à cette fin."

L'idée ne fait pourtant pas l'unanimité auprès des syndicats policiers ni des restaurateurs. Le gouvernement avait d'ailleurs renoncé à cette possibilité l'été dernier au moment du vote de la loi sur l'instauration du pass sanitaire.