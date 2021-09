Covid-19 : des allégements des restrictions sanitaires envisagés

Un allégement des restrictions sanitaires est possible. La barre des 50 millions de Français vaccinés a été franchie et le taux d'incidence est repassé dans le vert dans une quarantaine de départements. Un assouplissement pourrait être envisagé dans les écoles. Desserrer les restrictions oui, mais l'exécutif veille à ne pas envoyer le signal d'un relâchement.

"Un rebond de la pandémie est à attendre"

Plus de huit millions de Français ne sont toujours pas vaccinés, dont plus d'un tiers parmi la population à risque. "Ça laisserait penser que l'épidémie est résolue donc il pourrait y avoir une démobilisation, or le virus circule toujours, et un rebond est à attendre", prévient le Pr Mégarbane, chef du service réanimation dans un hôpital parisien. Le conseil de défense devrait détailler les allégements à venir. Pour l'heure, le pass sanitaire reste en vigueur jusqu'au 15 novembre.