DIRECT. Covid-19 : un Conseil de défense sanitaire se tient aujourd'hui pour "adapter les règles" du pass sanitaire

"Est-ce qu'il ne faut pas mettre le niveau de sécurité encore plus haut et peut-être même un niveau de sanction pénale plus élevé ?"

Après la fuite sur les réseaux sociaux du pass sanitaire d'Emmanuel Macron, Alain Bensoussan, spécialiste en droit des données personnelles juge sur franceinfo qu'"on voit à travers cette affaire emblématique que chacun peut avoir son intimité violée".