Antivax : de plus en plus d’élus visés par des menaces

C. Guyon, D. Attal

Des tags, des dégradations de biens et même des menaces de mort. Un climat de tension est de plus en plus pesant pour de nombreux députés ciblés par des antivax radicalisés. Pierre Cabaré, élu LREM de Haute-Garonne, a reçu ces derniers jours de nombreux mails anonymes. “Le 5 [janvier] c’était : ‘Il faut te décapiter’. Le 3 c’était : ‘Tu vas te prendre des balles’”, liste celui qui ne compte pas se laisser intimider.





28 députés menacés depuis le 1er janvier



“On ne reçoit pas ça de façon agréable, mais il faut bien qu’ils sachent qu’ils n’ont rien changé dans ma vie”, assure Pierre Cabaré. Son cas est loin d’être isolé. Depuis le 1er janvier, 28 députés ont été menacés de mort et 200 l’an dernier, chiffre le 23h dans son édition du dimanche 9 décembre. Une élue de région parisienne, également victime de menaces, est inquiète. “On ne peut pas être titulaire d’un mandat électif, que vous ont confié les citoyens et l’exercer dans la peur”, commente Yaël Braunn-Pivet, députée LREM des Yvelines.