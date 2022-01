Covid-19 : ces pays qui emploient la manière forte face aux non-vaccinés

Chez nos voisins européens et dans le monde entier, certains vont au-delà du pass vaccinal. Gilles Papin, journaliste à France Télévisions, fait un point sur la situation.

En France, l'Assemblée nationale a adopté le pass vaccinal, jeudi 6 janvier, mais dans d'autres pays du monde, les mesures sont déjà beaucoup plus strictes. "En Indonésie; l'obligation vaccinale concerne tous les adultes et elle est entrée en vigueur en février dernier. Pourtant, au 1er décembre 2021, le taux de vaccination n'était que de 35% . En Asie centrale, au Tadjikistan et au Turkménistan, deux régimes autoritaires, l'ont décrété en juillet 2021 pour tous les adultes sans exception", rapporte Gilles Papin. En Autriche, tous les adultes devront présenter un pass vaccinal complet à partir du 1er février 2022. La sanction encourue pour les réfractaires est de 600 euros.

Obligation vaccinale pour les plus âgés

Certains pays instaurent l'obligation vaccinale, mais seulement sur une partie restreinte de la population. En Italie, l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans entrera en vigueur le 15 février. Dans dix jours, ce sera le tour de la Grèce d'imposer l'obligation vaccinale pour les plus de 60 ans. L'amende encourue sera de 100 euros par mois. Depuis le 1er janvier, l'obligation vaccinale est en vigueur en Nouvelle-Calédonie.