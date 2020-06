Paris : la tour Eiffel à nouveau ouverte

Jeudi 25 juin, les premiers visiteurs de la tour Eiffel (Paris) depuis plus de trois mois sont accueillis comme des stars : une haie d'honneur et une fanfare. De quoi leur donner du baume au cœur, avant de gravir à pied les étages de la Dame de fer. Car si le moment le plus célèbre de la capitale entame jeudi son déconfinement, ses ascenseurs restent pour le moment fermés. Pas de quoi décourager des Franciliens heureux de pouvoir découvrir le lieu sans ses habituels touristes.

"Cette vue magnifique, c'est la récompense"

"Pour le deuxième étage, près de 700 escaliers à gravir", explique le journaliste Majid Khiat, en direct pour le 12/13. "Cette vue magnifique, c'est la récompense quand on arrive au deuxième étage. Une vue sur la capitale, avec notamment Montmartre et la basilique du Sacré-Cœur. En ce qui concerne le troisième étage, il reste fermé encore jusqu'au 15 juillet." Pour cette reprise, la direction envisage environ 5 000 visiteurs, contre plus de 20 000 habituellement.

