Déconfinement : la Tour Eiffel rouvre jeudi 25 juin

La vie touristique parisienne reprend ses droits peu à peu. Un mois et demi après le début de la période de déconfinement, le 11 mai, l'un des symboles de la capitale accueille à nouveau des visiteurs, jeudi 25 juin. Avant le mythique musée du Louvre, le 6 juillet, la Tour Eiffel a en effet pu ouvrir. Mais sous certaines conditions. Ainsi, les ascenseurs sont pour le moment fermés. La visite de la Dame de fer s'annonce donc sportive pour l'instant.

"C'est l'occasion ou jamais"

"On profite du fait qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui. C'est l'occasion ou jamais, et tôt le matin pour qu'il n'y ait pas trop de monde et qu'il ne fasse pas trop chaud", explique un père de famille, sa jeune fille sur les épaules. Pour les Franciliens, cette ouverture est un moyen de découvrir un lieu généralement rempli de touristes, où les queues sont interminables

