Mayotte : le département va rester confiné

Sur la carte officielle du déconfinement, présentée jeudi 7 mai, par le Premier ministre, c'est le seul département d'outre-mer qui n'est pas en vert. Et pour cause, le 11 mai l'île de Mayotte ne sera pas déconfinée, comme le reste de la France. "Le confinement continue à Mayotte tout d'abord parce que les mesures qui ont fait leurs preuves ailleurs ne fonctionnent pas", explique la journaliste Halda Halidi, en direct de Mamoudzou.

"Les chiffres de nouveaux cas explosent"

"En effet, difficile de contrôler ou de sanctionner des personnes pauvres, des personnes sans-papiers parfois, qui violent le confinement pour survivre. C'est un tiers de la population pour qui le virus passe au second plan. Deuxième raison, alors que les chiffres de nouveaux cas explosent et que l'unique hôpital est saturé, on trouve encore des porteurs du virus qui refusent de s'isoler", poursuit la journaliste.

