Santé : l’hôpital d’Orléans impose de nouveau le port du masque

Le nombre d'infections bondit en ville et dans les hôpitaux. Beaucoup d'établissements ont relancé le port du masque obligatoire, comme à Orléans.

C’est l’un des hôpitaux de France qui a réinstauré le port du masque obligatoire. À Orléans, dès qu’on passe les portes d’un service, les soignants au contact des patients doivent les porter, même pour une simple prise de tension. Une précaution bien perçue par les malades. Covid, grippe, bronchiolite… L’arrivée de la période hivernale et de ses infections respiratoires a fait augmenter le niveau de précaution. Des mesures qui contraignent un peu plus le quotidien des infirmières. "Il y a tout un non-langage qu’on ne peut pas exprimer avec ces masques. On est conscients qu’il faut le porter pour se protéger et protéger nos patients très fragiles", explique Anne-Laure Delware, infirmière.

L’établissement se prépare au bond des infections respiratoires

Avec 33,8 cas de Covid pour 100 000 habitants, la situation en Centre-Val de Loire n’a rien d’alarmant mais l’hôpital se prépare. "Le plus haut stade sera obligatoire pour tous, partout, tout le temps, y compris dans les secteurs administratifs et pour les visiteurs", indique Dr Maryvonne Demasure, cheffe du service de prévention des risques infectieux. Dans le hall, les proches des patients saluent l’initiative. Beaucoup de familles se disent prêtes à revêtir le masque au sein de l’hôpital dès qu’il le faudra.