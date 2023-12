Covid-19 : rebond de l'épidémie en Bretagne

Depuis le début du mois de décembre, la circulation du Covid-19 est repartie à la hausse en Bretagne. Les pharmaciens peinent parfois à convaincre leurs patients de se faire vacciner.

À quelques jours des fêtes de fin d'année, une retraitée est venue se faire vacciner dans une pharmacie. À 86 ans, son mari l'a poussée à le faire, car elle n'a plus peur du Covid. "Si quelqu'un a le Covid, on fait attention", explique Josette Gautier. Un pharmacien doit parfois insister pour convaincre ses patients. "On a un effet de lassitude qui s'observe, avec un certain nombre de vaccinations qui ont été faites depuis plusieurs années et par rapport à la banalisation du Covid, qui est devenu plus anodin dans la population générale", indique Quentin Ginisty, docteur en pharmacie.

Le taux d'incidence reste moins élevé qu'en septembre

En Bretagne, l'épidémie de Covid-19 connaît un rebond au début du mois de décembre. Les derniers chiffres de l'ARS donnent une moyenne de 32 cas pour 100 000 habitants, avec des différences pour les quatre départements. Le taux d'incidence reste moins élevé qu'en septembre, mais incite à la vigilance.