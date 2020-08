Rentrée scolaire : l’éclairage de Jean-Michel Blanquer

La rentrée scolaire "de tous se fera le 1er septembre, mais avec une capacité d’adaptation territoire par territoire", a indiqué le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer sur France 2, jeudi 20 août. En cas de très forte circulation du virus dans les temps à venir, des mesures mixtes pourraient être accentuées, en alternant par exemple l’enseignement à distance et en présentiel "pour avoir de plus petits groupes d’élèves".

48 heures pour effectuer les tests

S’agissant du port du masque sanitaire, les adultes seront obligés de le porter, ainsi que les élèves de 11 ans et plus. En revanche, il sera laissé à la libre appréciation des établissements pour les cours de récréation. Si un cas de Covid-19 est avéré, "on fait immédiatement des tests dans l’école. On prend des mesures au cas par cas, ça peut être une fermeture de classes ou d’école. L’objectif est d’être capable de réagir dans les 48 heures à chaque fois que des symptômes sont signalés en terme de tests des cas contacts", conclut le ministre.