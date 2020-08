VIDÉO. Rentrée scolaire : le port du masque sera "systématique" au collège et lycée dans les espaces clos

Le protocole sanitaire pour la rentrée scolaire se renforce. Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a annoncé, jeudi 20 août sur France 2, que le port du masque devra être "systématique" au collège et lycée dans les espaces clos, pour les enseignants et les élèves. Et ce, même lorsque les règles de distanciation physique pourront être respectées.

Jusqu'à présent, le protocole du ministère de l'Education pour la rentrée scolaire prévoyait que cette précaution ne soit obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur que "lorsque la distanciation d'un mètre ne peut être garantie et que [les élèves] sont placés face-à-face ou côte à côte".

Le ministre de l'Education a en revanche exclu un report généralisé de la rentrée scolaire du fait du rebond des contaminations de Covid-19 même si des "exceptions locales" pourront être envisagées.