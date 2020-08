VIDÉO. La rentrée scolaire ne sera pas reportée, mais des "exceptions locales" pourront être envisagées, indique Jean-Michel Blanquer

Face au syndicat d’enseignants du primaire SNUipp, qui demande un report d’une semaine de la rentrée scolaire, Jean-Michel Blanquer se montre très clair : "Non, l’éducation n’est pas une variable d’ajustement ni d’une crise sanitaire. L’éducation est plus importante que jamais". Toutefois, le ministre affirme que des exceptions locales peuvent exister, "à l’échelle d’une école, d’un établissement". Selon lui, le protocole établi en juillet permet d’assurer "la protection de tous mais aussi l’éducation pour tous".

Un protocole sanitaire suffisant

En outre, les adultes seront obligés de porter le masque, ainsi que les élèves de 11 ans et plus. Ce port sera systématique dans les locaux, même quand la distance physique sera respectée. En revanche, il sera laissé à la libre appréciation des établissements pour les cours de récréation. En cas de très forte circulation du virus dans les temps à venir, alors des mesures mixtes pourraient être accentuées, en alternant par exemple l’enseignement à distance et en présentiel. "Nous y sommes prêts, y compris sur le plan pédagogique", estime Jean-Michel Blanquer.

