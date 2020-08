DIRECT. "Vacances apprenantes", rentrée scolaire et #OnVousRépond... Regardez l'interview de Jean-Michel Blanquer au "20 heures" de France 2

#CYCLISME Nettement plus rapide, cette fois-ci. Le cycliste Clément Clisson vient de remporter la 3e édition de la "Race Across France", une course d'ultra-cyclisme de 2 543 kilomètres en un peu plus de cinq jours. Aligné dans la catégorie "sans assistance", il a dormi sous des abribus et s'est ravitaillé dans les supérettes. Cet athlète de 21 ans est même parvenu à devancer des coureurs professionnels.





BENOÎT CLISSON