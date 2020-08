VIDÉO. #OnVousRépond : Cantine, équipement informatique, personnes vulnérables... Jean-Michel Blanquer a répondu à vos questions sur la rentrée scolaire

Vous êtes nombreux à nous interroger sur les conditions dans lesquelles vont se dérouler la rentrée scolaire, alors que le mois de septembre approche à grands pas, et que la France connaît un bon des cas de Covid-19 inédit depuis mai. Trois de vos questions ont été posées à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education, sur le plateau du journal de "20 heures" de France 2, jeudi 20 août. Voici ses réponses.

"Je suis une personne fragile et mon fils de 11 ans aussi. Suis-je obligée de le remettre à l'école physiquement à la rentrée scolaire au 1er septembre ?" — @corikyl91

La réponse du ministre de l'Education :

"L'enseignement est obligatoire. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions, qui doivent être attestées par un médecin. Ma recommandation dans ces cas là c'est d'arriver à ce qu'une formule familiale permette quand même d'envoyer l'enfant à l'école. Par exemple s'il est en contact avec une personne âgée vulnérable, il faut sans doute prendre des mesures en la matière. Mais on ne doit pas relativiser l'obligation scolaire, mon premier devoir en tant que ministre de l'Education nationale c'est de m'assurer qu'il n'y ait pas d'enfant déscolarisé."

"Qu'en est-il de la prime d'équipement informatique promise en cas d'obligation de télétravail ?" – @Christelle

La réponse du ministre de l'Education :

"C'est un sujet très important, on a bien vu à quel point l'équipement informatique des professeurs et des élèves était essentiel.

C'est quelque chose qui est désormais sur la table. Jean-Michel Blanquer

Nous allons avoir avec les organisations syndicales des des discussions sur les augmentations de rémunération des professeurs au cours des prochaines années, et que parmi ces éléments d'augmentation il y a l'idée d'une prime informatique pour les professeurs, qui se déclencherait au début de l'année civile [2021]. Mais évidemment si nous fermons des écoles, ou si nous sommes dans une situation d'avoir une partie d'enseignements à distance et une partie d'enseignements physiques dans certaines écoles, alors on serait capable de donner des équipements informatiques, si certains professeurs en manquaient."

"Est-ce que les cantines seront rouvertes ? Si oui, sous quelles conditions ?" — @Manon Sebah

La réponse du ministre de l'Education :

"Les cantines ont vocation à être ouvertes. Notre protocole sanitaire prévoit aussi cela. Je rappelle qu'il est consultable sur le site du ministère depuis le mois de juillet. Nous travaillons avec les collectivités locales, qui sont responsables de ce sujet, notamment pour arriver à ce qu'il y ait des cohortes bien espacées qui viennent à la cantine. On sait qu'il y a aussi un enjeu d'alimentation de nos enfants, la cantine c'est très important d'un point de vue de la santé et d'un point de vue social pour nos enfants."