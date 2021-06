Fin du port du masque en extérieur : un soulagement pour la population

En France, les rues retrouvent le sourire depuis jeudi 17 juin. Le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire, hormis en cas de rassemblements importants. Une décision qui réjouit la population et également les professionnels de santé. "On va redécouvrir le pouvoir du sourire : le sourire qu’on fait, le sourire qu’on reçoit", annonce le professeur Michel Lejoyeux, chef du service de psychiatrie et d’addictologie à l’hôpital Bichat (AP-HP).

Certains n’osent pas faire tomber le masque

Si beaucoup de Français se sont baladés sans masque dès jeudi 17 juin, d’autres habitants préfèrent le garder par précaution. Un geste qu’ils pourraient même continuer à faire à l’avenir. "Ça m’a économisé les rhumes, les grippes, les gastro-entérites. L’hiver prochain, je pense que même s’il n’y a pas d’obligation, je mettrai mon masque dans les transports au commun", témoigne une passante interrogée.