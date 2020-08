Covid-19 : le PSG appelle au port du masque

Les supporters du Paris-SG n'ont qu'un rêve : fêter dimanche 23 août le sacre de leur équipe sur les Champs-Elysées. Pour l'occasion, l'avenue restera ouverte, en cas de victoire ou non. Elle sera piétonne. 3 000 policiers et gendarmes seront déployés. Le gouvernement autorise les festivités, mais insiste sur le respect du port du masque. Mardi soir, des milliers de personnes s'étaient agglutinées sur les Champs-Elysées sans masque et sans respect des gestes barrières.

2 000 masques gratuits

Pour éviter cela, 2 000 masques seront distribués gratuitement aux premiers arrivés, et en cas de non-respect, la verbalisation sera systématique. Sur les réseaux sociaux, même les stars du PSG appellent à la vigilance. "C'est un moment très important et unique. J'espère que vous pouvez aussi respecter les gestes barrières", encourage le capitaine Thiago Silva. La nuit de dimanche à lundi pourrait être historique : le club parisien n'a encore jamais gagné la Ligue des champions.

