Les services de renseignements s'inquiètent du passage à l'acte de groupes radicaux après le confinement

Des appels à des manifestations et à actions contestataires dès le déconfinement se multiplient sur les réseaux sociaux.

Les services de renseignement s'inquiètent du passage à l'acte de groupes radicaux d'ultra droite et d'ultra gauche, après le confinement, selon des notes confidentielles auxquelles franceinfo a pu avoir accès.

>> Coronavirus : les denières informations sur la pandémie dans notre direct.

Ils craignent ce que certains collectifs nomment "le jour d'après". Des agents sont chargés d'éplucher les réseaux sociaux, et tentent de repérer les appels à l'insurrection ou à l'action violente, pour "ne pas se laisser déborder", selon les mots d'une source au renseignement intérieur. Les services de renseignements craignent les appels à la convergences des luttes entre blouses blanches, et gilets jaunes.

Des mobilisations dès le déconfinement

Des appels à manifester post-confinements circulent déjà. Une page Facebook, intitulée "Refusons le retour à la normale", invite à des rassemblements partout en France à 11 heures le jour du déconfinement. À Nantes, des collectifs appellent à manifester le 21 juin, jour prévu pour le second tour des municipales.

Les services de renseignements sont aussi vigilants face à d'autres modes de lutte. Sur la page Facebook de "Lille insurgée", un texte anonyme appelle à renouer avec l'action directe, par exemple avec le sabotage. Et si cet appel est isolé, la Sécurité intérieure s'inquiète que l'idée d'un passage à un mode opératoire plus radical, "circule de plus en plus dans la mouvance d'ultra gauche".

Une source aux renseignements intérieurs tempère : pour l'instant rien n'indique qu'un passage à l'acte est prévu par ceux qui appellent à l'action violente sur internet, indique-elle à franceinfo.