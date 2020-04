DIRECT. Coronavirus : les Etats-Unis enregistrent à nouveau le pire bilan journalier avec 2 569 morts

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Voici le détail des questions abordées :



• Est-il possible de se rendre dans un refuge pour choisir un animal ?



• Comment faire si je souhaite adopter un animal ?



• Seuls les refuges affiliés à la SPA sont concernés ?



• L'adoption est-elle définitive ?



• Quelle case dois-je cocher sur l'attestation de déplacement ?



• Peut-on aller chercher son animal en famille ?



• Sans adoption, les animaux des refuges vont-ils être euthanasiés ?



Pour lire l'article, c'est par ici.



: Alerté par les risques de saturation des refuges animaliers, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a consenti à faire preuve de tolérance. A compter d'aujourd'hui, les déplacements pour pouvoir adopter un animal sont désormais autorisés. Mais sous certaines conditions, vu le contexte d'épidémie de coronavirus. Dans cet article, je réponds à sept questions que vous vous posez sur les adoptions d'animaux pendant la période de confinement.









(MAXPPP)



: L'information vous a peut-être échappé hier. Les tour-opérateurs français ont annoncé le report de tous les départs prévus jusqu'au 29 mai, contre la mi-mai jusqu'ici, en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions de voyages qui en ont découlé. Retrouvez les précisions par ici.

: Fortement touchée par l'épidémie, la région Grand-Est a créé une entreprise exclusivement dédiée à l’achat de trois millions de tests et à leur distribution future, en vue du déconfinement. "L'idée, c'est de les commander le plus tôt possible, de les stocker, et d'attendre que la doctrine de l'Etat soit fixée", explique Jean Rottner, président de la région.









(SEBASTIEN BOZON / AFP)



: Pour ouvrir le débat sur l'après, franceinfo vous a donné la parole. Dans un premier appel à témoignages, nous abordons justement la question du travail, de son sens, de son organisation. En quelques jours, vous êtes près de 400 à y avoir répondu. Salarié, patron, indépendant, jeune, moins jeune, demandeur d'emploi... Voici quelques-unes de vos contributions. Bonne lecture !







(BAPTISTE BOYER / FRANCEINFO)

: De fait, la crise du coronavirus perturbe notre rapport au travail. Des habitudes à revoir, des réflexes à oublier. Parenthèse douloureuse pour les uns, nouveau point de départ pour les autres. Qu'en restera-t-il "après" ?

: Des écrans qui se connectent simultanément, des visages qui apparaissent... Depuis le 17 mars, et la mise en place des mesures de confinement, beaucoup de Français ont découvert les fameuses "conf call" en se mettant au télétravail, d'autres font l'expérience du chômage partiel, quand certains ont carrément perdu leur emploi.

: Ce soir, à 21 heures, France 2 diffusera "#EtAprès : la grande émission des Européens". Comment vivrons-nous après cette crise historique ? De Paris à Rome, de Copenhague à Madrid, des citoyens européens préparent déjà le monde d’après. Nouvelles solidarités, nouveaux modes de vie, nouvelle économie… Et vous, qu’attendez-vous de l’Europe dans le monde d’après ? Posez ici vos questions à nos invités, notamment à la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, et au directeur général de Danone, Emmanuel Faber.

: La pandémie se poursuit.Voici l'ensemble des gestes à adopter pour vous protéger et protéger les autres du Covid-19.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: On reste auprès des soignants. De son côté, Ouest-France titre sur la prime exceptionnelle accordée aux fonctionnaires en première ligne contre l'épidémie. Le Premier ministre Edouard Philippe a présenté, hier, une prime non imposable allant de 500 à 1 500 euros.











: Dans Le Parisien, le personnel de santé alerte sur un risque de pénurie de médicament. "Sédatifs, antidouleur, antibiotiques… Des médicaments commencent à manquer et les soignants doivent jouer la débrouille", écrit le journal.





: Survolons les unes de la presse, ce matin. "Le Tour fait sa rentrée", écrit L'Equipe. En effet, nous l'avons appris hier : la compétition, un temps menacée par la pandémie, est reportée. Le grand départ se fera bien de Nice, le samedi 29 août. L'arrivée est, elle, prévue le dimanche 20 septembre, sur les Champs-Élysées à Paris.





: L'Institut Montaigne souligne que les débats sur la protection de la vie privée et des données personnelles se cristallisent autour de la divulgation publique de ces informations personnelles. Parmi tous les cas étudiés, les niveaux d'intrusion sont variés et c'est le Japon qui présente l'approche la plus stricte de protection de la vie privée, adossée à des principes contraignants qui agissent comme des garde-fous légaux. Toutes les précisions par ici.

: "Les recettes magiques n’existent pas, mais certains ingrédients, combinés, ont permis d’éviter le confinement", écrit l'Institut Montaigne. Parmi les enseignements à retenir, les trois rédacteurs de cette note, spécialistes de l'Asie, citent :



• "une mise en application stricte de la quarantaine comme alternative au confinement" ;



• "l’enjeu d’une maîtrise de l’approvisionnement en matériel médical stratégique pour la gestion de la crise" ;



• "le rôle des masques comme première ligne de défense contre les maladies respiratoires infectieuses".

: Outils numériques, quarantaine individuelle, rôle des masques... L'Institut Montaigne a analysé les méthodes des pays asiatiques pour lutter contre le Covid-19 et en retient "six enseignements pour nourrir les débats sur le déconfinement en France et en Europe". Nous les détaillons dans cet article.









(ROSLAN RAHMAN / AFP)



: "La bataille continue mais les données suggèrent qu'à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas", a déclaré Donald Trump lors de sa conférence de presse quotidienne. Il compte dévoiler aujourd'hui ses premières pistes pour la sortie du confinement et relancer l'économie américaine.

: Depuis le début de l'épidémie, jamais un bilan journalier n'a été aussi lourd. Les Etats-Unis ont déploré en vingt-quatre heures 2 569 morts supplémentaires du nouveau coronavirus, selon les chiffres de l'université Johns-Hopkins. Cela porte le bilan américain à 28 326 morts au total.

: Faisons un premier rappel des principaux titres :



• Nouveau triste record aux Etats-Unis. Le pays a recensé en 24 heures quelque 2 600 morts supplémentaires du nouveau coronavirus. Depuis le début de l'épidémie, jamais un bilan journalier n'a été aussi lourd. Peu avant, Donald Trump avait affirmé que les Etats-Unis avaient probablement "passé le pic" des nouveaux cas de Covid-19.



• En France, l'horizon s'éclaircit. Hier, le nombre de personnes hospitalisées a baissé pour la première fois depuis le début de l'épidémie, d'après le directeur général de la santé.



• Amazon a suspendu l'activité de ses sites français pendant cinq jours. On répond à quatre questions pour comprendre cette décision après le rappel à l'ordre de la justice.



• Le festival des Vieilles Charrues, prévu du 16 au 19 juillet dans le Finistère, est annulé. Les annulations s'accumulent et les festivals tentent de se réinventer.