Le second tour des élections municipales peut-il être reporté à cause de l'épidémie de coronavirus ?

Les experts en droit constitutionnel jugent qu'un report du second tour du scrutin entraînerait très certainement l'invalidation du premier.

Les Français sont appelés aux urnes en pleine épidémie de coronavirus. Après avoir tergiversé, Emmanuel Macron a finalement annoncé, jeudi 12 mars, lors de son allocution que les élections municipales étaient maintenues. Son Premier ministre, Edouard Philippe, a confirmé cette décision samedi soir, tout en annonçant le passage au stade 3 du plan de lutte contre la maladie et une batterie de mesures drastiques destinées à freiner la propagation du virus. Le premier tour du scrutin a donc lieu, dimanche 15 mars. Mais le second tour, qui doit avoir lieu dans une semaine, peut-il être reporté ?

"C'est un cas inédit", observe sur Twitter Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'université de Lille. Selon ce constitutionnaliste, il est tout à fait possible de repousser le second tour des municipales à une date ultérieure. Mais au regard du droit, "un tel report annulerait le premier tour", assure-t-il. "Il n'est pas possible de déconnecter les deux tours d'un même scrutin sans altérer sa sincérité", juge l'expert. Autrement dit le scrutin ne respecterait plus les règles fixées par le droit électoral, les dates des deux tours ayant été fixées par décret.

On m'interroge sur la possibilité de reporter le 2nd tour des #Municipales2020 après avoir maintenu le 1er.

C'est un cas inédit.

Mon analyse est qu'un tel report annulerait le 1er tour.

Il n'est pas possible de déconnecter les 2 tours d'un même scrutin sans altérer sa sincérité — JPh Derosier (@JPhDerosier) March 14, 2020

"Si on fait le premier, il faut faire le deuxième"

Son collègue Gilles Toulemonde, maître de conférences en droit public à l'université de Lille, interrogé par La Voix du Nord, le rejoint dans cette analyse. "C'est inenvisageable de faire un tour et pas le deuxième quand il y a deux tours parce qu'une élection se déroule en deux tours et que les deux tours font un", argumente-t-il. Si on fait le premier, il faut faire le deuxième."

Si on maintenait le premier tour et qu'on ne pouvait finalement pas maintenir le second, il faudrait recommencer à zéro.Gilles Toulemonde, professeur de droit constitutionnel à l'université de Lilleà "La Voix du Nord"

Report possible "en cas de circonstances exceptionnelles"

"Le second tour peut être reporté en cas de circonstances exceptionnelles", juge pour sa part Armel Le Divellec, professeur de droit public à l'université de Paris II Panthéon-Assas, sollicité par franceinfo. Mais, ajoute le constitutionnaliste, cet éventuel report du second tour n'invaliderait pas forcément le premier à l'échelle nationale. Un candidat peut en effet être élu dès le premier tour, s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés dans sa commune, soit 50% des suffrages plus une voix. Par conséquent, "il n'est pas certain que cela invalide le premier tour dans les communes où un deuxième tour est nécessaire", argue l'expert.

En cas de report, des recours, déposés par exemple par des candidats s'estimant lésées, seraient possibles et probables. Il reviendra alors au juge - au tribunal administratif dans un premier temps et au Conseil d'Etat en cas d'appel - d'apprécier, en fonction des circonstances locales, précise l'universitaire.

Si un report devait être décidé, il paraît logique de penser que le second tour serait organisé une fois le pic épidémique passé. Or rien ne permet de dire aujourd'hui quand l'épidémie prendra fin. Seule certitude : il faudra plusieurs semaines. Et, prévient Armel Le Divellec, "plus le retour à la normale est lointain, plus le juge serait incité à trancher pour l'invalidation". Une éventualité qui rend le report du second tour des élections municipales très hypothétique.