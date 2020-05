"La saison est déjà terminée" : l’Italie entame son déconfinement mais reste pessimiste pour le tourisme

La saison estivale risque d'être morose en Italie. C'est ce que l'on craint à Minori, où l'économie est presque exclusivement tournée vers le tourisme, comme beaucoup de villages de la côte amalfitaine.

À Minori sur la côte amalfitaine, au sud de Naples, il y a une petite plage entre deux falaises. Les transats ne sont pas encore installés et il y a peu de place, alors le maire Andrea Reale a une idée : "Même pour aller à la plage, nous étudions la possibilité de réserver avec une application qui fonctionnerait aussi pour les restaurants, les hôtels ou les soins balnéaires."

Le déconfinement en Italie démarre lundi 4 mai. Trois millions d'Italiens doivent reprendre le chemin du travail, les parcs vont rouvrir mais il est interdit de s'y retrouver avec des amis. Il sera possible d'aller rendre visite à sa famille mais sans sortir de sa région et sans être trop nombreux. Un déconfinement, mais tout doucement.

Peu d'espoir de revoir les touristes cet été

Il y a un secteur en particulier qui ne voit pas encore le bout du tunnel en Italie, c'est le tourisme. Déjà 200 milliards de perte avec 30 millions de visiteurs en moins, selon les syndicats professionnels qui comptent sur un tourisme régional dans un premier temps pour remonter la pente.

Adrea Reale tient avec sa femme, Lucia Amato, l'Hôtel Villa Romana. Il n' y en a que sept à Minori, et la gérante est bien pessimiste pour la saison. "Nous sommes vraiment en grande difficulté, explique Lucia Amato. Il y aura peut-être quelques clients italiens mais la saison est déjà terminée".

Nous espérons rouvrir en juillet pour donner un signal positif mais je pense que les clients étrangers ne viendront pas.Lucia Amato, gérante de l'Hôtel Villa Romanaà franceinfo

Tous vont jouer l'atout hygiène et santé dans ce village italien, connue aussi pour sa villa et ses bains romains. Ennio Cavaliere est le directeur de l'OtiumSPA qu'il nous fait visiter. Il prendra la température des clients et ensuite, aucun problème ! "Dans les bains romains nous avons plus de 50 degrés, la chaleur n’est pas compatible avec le virus", argumente le directeur du SPA.

Dans les ruelles, les habitants sont déjà tous dehors pour accueillir les touristes car Minori ne vit que de cela.