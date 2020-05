DIRECT. Coronavirus : une semaine avant la France, l'Italie entame son déconfinement lundi matin

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: L'élue, qui est également médecin, est signataire d'une pétition qui demande au gouvernement d'autoriser les médecins de ville à prescrire les traitements à base d'hydrochloriquine. Une pétition signée, notamment, par l’ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy et l'urgentiste Patrick Pelloux.

: "Je crains que ce soit le péché français, de laisser notre pays aux mains d’une poignée de hauts fonctionnaires qui ont le sentiment d’avoir en toute situation la maîtrise et la science infuse. Il me semble qu’ils sont adaptés à un fonctionnement étatique classique, hors crise. Mais ils sont incapables de gérer des décisions à prendre rapidement. On le voit sur les masques, sur les tests et sur cette question d’un traitement."



La députée LREM Martine Wonner ne "fait plus du tout confiance à ce gouvernement".

: La députée LREM du Bas-Rhin Martine Wonner est la seule députée de la majorité à avoir voté contre le plan de déconfinement. "Si j’ai voté contre, c’est d’abord parce que le gouvernement ne propose aucune stratégie thérapeutique. La gestion de la crise sanitaire est catastrophique. 'Protéger, tester, confiner', c’est très bien, il faut continuer comme ça. Sauf que dire aux gens, 'si vous avez des symptômes, vous restez chez vous et vous prenez du doliprane', au XXIe siècle, c’est totalement indigne", martèle l'élue alsacienne.







: Bonjour @Chantilly et merci pour ce message. En tout état de cause, puisqu'il est déjà autorisé actuellement de se déplacer pour des motifs médicaux, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire après le 11 mai, d'autant que le motif que vous évoquez paraît tout à fait sérieux et urgent. Quant aux pièces justificatives, je vous recommande de vous adresser à votre médecin qui saura très certainement vous fournir une attestation.

: Bonjour, tout d'abord merci pour ce formidable travail d'information. Je fais une énième tentative... J'ai une consultation après le 11 mai avec un chirurgien en vue d'une prochaine opération chirurgicale lourde (tumeur au cerveau). Le rdv est à 200km de mon domicile : serai-je autorisée à me déplacer et si oui quelles sont les pièces nécessaires pour justifier mon déplacement ? Merci.

: Bonjour @Céline ! Farida Nouar a interrogé pour franceinfo Philippe Chastel, le directeur de l'espace Boris-Vian, un centre social dans le centre ville de Saint-Etienne. A cause du coronavirus, il ne peut rien prévoir : "On ne sait absolument pas comment ça va se passer pour cet été. Nous, de toute façon, il faut qu'on ouvre juillet. Et puis, il faudra qu'on étudie rapidement aussi la question du mois d'août."







: Bonjour FI, bravo et merci pour votre travail. On n'entend pas parler de la question des centres de loisir pour cet été, savez vous quand le gouvernement va apporter des éléments sur le sujet ?

: Le nombre de naissances ne va pas forcément augmenter pour autant. L'une des explications envisagées, c'est que de nombreuses femmes auraient un cycle perturbé pendant le confinement, une période particulièrement stressante. L'achat de tests de grossesse ces dernières semaines pourrait donc majoritairement servir à se rassurer en cas de doute.

: Conséquence inattendue de la pandémie ? La vente de tests de grossesse est en nette augmentation dans les supermarchés depuis le début du confinement, selon l'Observatoire des ventes de la grande distribution Nielsen. A l'inverse, les ventes de préservatifs sont en baisse.

Ne relâchons pas nos efforts ! Faites attention à vous et à vos proches en respectant les consignes suivantes.



: Mireille Stivala, secrétaire générale de la Fédération CGT, a affirmé ce matin sur franceinfo que "le nombre de salariés atteints par le Covid-19" dans les établissements sanitaires du médico-social privé et public est "six fois plus important que le reste de la population", selon une enquête de la Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale.

: "Les deux punitions dans les prisons françaises pour les détenus ce sont le quartier disciplinaire ou l'isolement. Depuis le confinement, c'est l'isolement pour tout le monde, aucune activité et au mieux une promenade par jour. Certains ont le droit à du sport mais c'est rare. Ils sont tous dans des situations punitives", explique l'une de ces femmes de détenus.

: Cinq femmes de détenus ont adressé une lettre à la garde des Sceaux pour l'alerter sur les conditions de détention de leurs conjoints, qui sont tous en "situation punitive" selon elles pendant le confinement lié à la pandémie de coronavirus, rapporte France Bleu Armorique ce matin. 150 familles de détenus de toute la France se joignent à leur appel.

: Bonjour ReveilAlpin ! Le ministère du Travail a effectivement rendu public hier un protocole sanitaire pour lutter contre le Covid-19 dans les entreprises, dont vous pouvez retrouver les principales mesures dans cet article. Aucune date de validité pour ce protocole n'a été précisée mais on peut légitimement penser qu'il restera valable au moins durant cette première phase de déconfinement (qui dure jusqu'au 2 juin), sinon jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire.



: Bonjour Jean-Loup et bon courage pour cette nouvelle journée.Le protocole sanitaire pour les entreprises est sorti...mais il est applicable jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire ? Merci à vous :)

: Pour l'instant en Italie, les commerces de détail, les bars et les restaurants restent fermés. Le télétravail est encouragé, les rassemblements et les réunions de famille demeurent interdits même s'il sera possible d'aller voir ses proches vivant dans la même région. La distanciation sociale est maintenue y compris dans les transports.

: L'Italie se lance cette semaine dans le déconfinement de ses millions d'habitants, encouragée par l'annonce dimanche de 174 nouveaux décès en 24 heures, le nombre le plus faible depuis le début du confinement. Mais l'assouplissement des règles en vigueur reste encore très prudent.

: Il existe, à ce jour, une centaine de projets de vaccins anti-Covid-19 à travers le monde, dont une dizaine en phase d'essais cliniques, selon des données diffusées par la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

: Le président américain Donald Trump a estimé dans la nuit qu'un vaccin contre le nouveau coronavirus serait disponible d'ici la fin de l'année 2020. "Nous pensons que nous aurons un vaccin d'ici la fin de cette année", a déclaré Donald Trump lors d'une émission spéciale sur Fox News au sein du Lincoln Memorial à Washington. "Les médecins vont dire: vous ne devriez pas dire cela. Je dis ce que je pense", a-t-il ajouté.

: Concernant les personnes testées positives alors qu'elles se trouvent déjà sur le territoire national, aucune mesure coercitive n'est prévue, le gouvernement comptant sur "l'esprit de responsabilité des Français".

: Au cours du week-end, le gouvernement a annoncé une quarantaine de 14 jours obligatoire pour les personnes arrivant sur le territoire national, avec un isolement si elles sont malades. Cette règle aux voyageurs venus de l'étranger - quelle que soit leur nationalité - et ne s'appliquera pas à ceux en provenance de l'Union européenne, de l'espace Schengen ou du Royaume-Uni.

: Voici les principales informations qui vont nous occuper aujourd'hui :





Plus de 3,5 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé ce matin par l'AFP à partir de sources officielles. lundi à 3H00 GMT. Au moins 3 500 517 cas d'infection, parmi lesquels 246 893 décès, ont été recensés. Ces chiffres reflètent qu'une fraction du nombre réel de contaminations.

Edouard Philippe présentera cet après-midi le plan déconfinement du gouvernement devant le Sénat. Cette présentation prévue à partir de 14H30 doit être suivie d'un débat et d'un vote. Plus tard dans la soirée, le Sénat doit également se pencher sur le projet de loi prorogeant l'état d'urgence de deux mois, jusqu'au 24 juillet.