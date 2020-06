La gestion de la crise du coronavirus par Boris Johnson va faire l'objet d'une série télévisée

On ne sait pas encore qui devrait incarner le Premier ministre britannique.

La gestion de la crise du coronavirus par le Premier ministre britannique Boris Johnson, ainsi que son propre combat contre la maladie, vont faire l'objet d'une série télévisée dirigée par le réalisateur Michael Winterbottom, rapporte le site d'information culturelle britannique Deadline, vendredi 26 juin.

La série sera produite par la société Passanger, connue pour avoir financé True Detective. Selon le site d'information, le programme suivra Boris Johnson depuis son élection à son infection par le virus et à la naissance de son fils, en avril 2020, en passant par sa gestion controversée de la crise. "Cette histoire semble démontrer que la réalité est parfois plus forte que la fiction", a commenté Richard Brown, le dirigeant de la société de production Passanger. On ne sait pas encore qui devrait incarner le Premier ministre britannique.

L'épidémie de Covid-19 a fait 43 575 morts au Royaume-Uni. Autour d'un millier de personnes sont testées positives chaque jour et certaines voix ont dit craindre un retour à la normale dangereux. Lundi, le gouvernement a durci le confinement à Leicester, une ville du centre de l'Angleterre, après une flamée de cas ces dernières semaines.