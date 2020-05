L'histoire à la carte. Faire des réserves ou manger différemment ?

Inquiétés par le coronavirus, certains consommateurs ont fait des stocks de provisions. (BENOIT DURAND / HANS LUCAS / AFP)

La crise sanitaire actuelle a mis en lumière le comportement des citoyens face à la nourriture.

La panique du début a incité à faire des réserves, parfois trop

Puis le temps passé à cuisiner à la maison a permis de se rapprocher des produits locaux et de modifier ses modes d'alimentation. Il en a toujours été ainsi, durant les grandes crises sanitaires. Que ce soit en période de rationnement, face à des épidémies, ou durant des scandales alimentaires, chacun se révèle dans sa manière de manger.

Thierry Marx revient sur ces situations particulières, et vous donne une recette de club sandwich, simple à préparer, avec peu d'ingrédients.

Le club sandwich par Thierry Marx

Ingrédients pour cinq :

10 tranches de pain de mie, 3 filets de blanc de volaille cuit, deux salades romaines, 5 tomates mondées, 100 g de mayonnaise, 10 œufs, 20 g de moutarde à l’ancienne, 3 feuilles de laitues, vinaigrette, sel et poivre.

Préparation :

Cuire les blancs de poulet. Les refroidir et trancher dans la longueur. Réaliser la mayonnaise. Tailler en brunoise les œufs durs. Monder les tomates avant de les couper en 4 et les épépiner. Tailler la romaine en julienne. Toaster le pain (blond).

Dressage :

Mélanger la mayonnaise à la salade et faire une ligne sur le pain de mie toasté. Déposer par-dessus les tranches de blanc de volaille. Ajouter le mélange mayonnaise, brunoise d’œufs et moutarde à l’ancienne. Déposer les pétales de tomates. Assaisonner. Couper en triangle. Servir avec les feuilles de laitue, vinaigrette, tomate et bacon.