L'Eurozapping : un chat contaminé en Belgique, Boris Johnson aussi

En Grande-Bretagne, Boris Johnson a annoncé qu'il était contaminé par le coronavirus. "J'ai développé des symptômes légers du coronavirus, de la toux et de la fièvre persistante. J'ai fait un test qui s'est avéré positif et je me suis autoconfiné, je travaille depuis chez moi". Positif aussi : le ministre de la Santé. Les deux hommes gèrent la crise par visioconférence.

Un chat porteur du virus en Belgique

En 24 heures, le bilan est monté à 7 689 morts en Espagne. Il s'agit du pire bilan depuis le début de l'épidémie. 64 000 personnes sont contaminées et les services d'urgences sont surchargés. L'Espagne veut croire à une stabilisation de la situation.

Un chercheur belge a découvert qu'un chat avait contracté le virus. Les animaux seront-ils aussi touchés en masse ? Le chat vivait avec sa propriétaire infectée par le virus. Il a développé des symptômes de diarrhée et des difficultés respiratoires. Ce pourrait être un cas isolé.

