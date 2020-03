Espagne : vers un durcissement de l’état d’urgence ?

Vendredi 27 mars, l’épidémie de Covid-19 a encore fait beaucoup de victimes en 24 heures. "Malheureusement, cette tendance est toujours à la hausse en Espagne. Pour vous donner une idée de l’ampleur, en 24 heures, et c’est un record ici, 769 personnes sont décédées, pour un total de près de 5 000 morts. 86% de ces victimes avaient plus de 70 ans", explique la journaliste Élise Gazengel en duplex de Barcelone (Espagne) pour le 20 Heures.

« Les Espagnols résignés »

Pour freiner cette hécatombe, selon plusieurs médias espagnols, le gouvernement préparerait un durcissement de l’état d’urgence et du confinement, qui est déjà très stricte, notamment en fermant toutes les industries non-indispensables. "Selon les experts, le pic de contamination devrait arriver la semaine prochaine. Et l’Espagne se prépare d’ores et déjà à la saturation de ses hôpitaux. Tandis que dans la rue, et c’est inhabituel en Espagne, le silence prédomine, et les Espagnols semblent ce soir se résigner à cette situation", conclut la journaliste.