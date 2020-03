Coronavirus : les hôpitaux parisiens au bord de la saturation

Jeudi 26 mars, alors que 2 827 patients atteints du Covid-19 se trouvent déjà en réanimation, les médecins redoutent d’être débordés dans les jours à venir. "Le pic épidémique n’a pas encore été atteint et la situation est de plus en plus critique dans les hôpitaux d’Île-de-France. 'On a l’impression que l’on a changé de vitesse', confiait un anesthésiste-réanimateur", explique Clément Le Goff, en direct de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, à Paris.

90 % des lits de réanimation déjà occupés à la Pitié Salpêtrière

Selon l’Agence régionale de Santé, plus de 1 150 patients sont déjà en réanimation en Île-de-France, alors que le département ne compte que 1 500 lits. "Concrètement, à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, plus de 90 % des lits de réanimation sont déjà occupés et l’afflux de patients se poursuit. Alors, on pousse les murs, on réorganise les services, et surtout, on cherche de nouveaux lits", précise le journaliste.

