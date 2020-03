Coronavirus : Boris Johnson testé positif

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a révélé être positif au Covid-19, vendredi 27 mars. "Il l’a annoncé ce matin dans une vidéo publiée sur Twitter. Selon lui, il n’a que des symptômes légers : de la fièvre, un toux persistante. Mais il est effectivement positif. Il n’a donc pas pu tenir sa conférence de presse journalière. Et ce n’est pas non plus le ministre de la Santé, Matt Hancock, qui l’a tenue, car il a lui aussi été testé positif", explique le journaliste Arnaud Comte en duplex de Londres (Royaume-Uni).

"Les hôpitaux ne sont pas prêts"

Le médecin chef, conseiller du gouvernement, est lui aussi en quarantaine avec une suspicion de Covid-19. "Voilà comment les Britanniques vont donc essayer de combattre le virus, d’améliorer la situation, alors qu’on manque cruellement de lits et que les hôpitaux ne sont pas prêts. C’est la raison pour laquelle, que ce soit à Londres, ou dans le nord du pays, à Birmingham ou Manchester, des hôpitaux de campagne sont en train d’être montés pour essayer d’augmenter le nombre de lits disponibles pour soigner ceux qui en ont besoin", conclut le journaliste.

