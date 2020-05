"L'affluence est restée extrêmement modérée" : comment la SNCF gère le déconfinement dans ses trains depuis sa tour de contrôle

Le PC Voyageurs, installé près de la gare de l'Est à Paris, supervise depuis lundi la circulation de l'ensemble des trains en France mais aussi l'affluence dans les gares, afin de s'assurer notamment du respect de la distanciation sociale.

"On arrive vers 5h30 le matin, puisque le trafic en Ile-de-France commence à 5 heures" : pas vraiment de grasse matinée pour Matthieu Chabanel, directeur général délégué de SNCF Réseau. En pleine épidémie de coronavirus, il gère la cellule "affluence" au sein du PC Voyageurs, dans cette sorte de tour de contrôle générale de la SNCF, située près de la gare de l'Est, à Paris. Objectif : gérer au mieux le déconfinement.

Autour des bureaux disposés en U, cinq cadres dirigeants de l'entreprise ferroviaire sont présents jusqu'à 20h. Les murs de la salle sont tapissés d'écrans géants sur lesquels défilent à un rythme incessant des courbes, des statistiques et des images en direct de quais de gares. "On a les 9 600 caméras vidéos des gares d'Ile-de-France qui peuvent être projetées sur un écran de manière à suivre les situations d'affluence, que ce soit sur les quais ou à l'extérieur des gares", explique l'un des cadres. Avec une obsession : pouvoir contenir la foule aux heures de pointe, éviter que trop de voyageurs ne montent dans le même train, au mépris des règles de distanciation sociale.

Le PC Voyageurs, installé près de la gare de l'Est à Paris, le 14 mai 2020. (RAPHAEL EBENSTEIN / RADIO FRANCE)

Mais les caméras ne font pas tout ! Il sont 700 agents SNCF, baptisés "sentinelles", qui sillonnent les quais, et les contrôleurs à bord des trains jugés les plus sensibles participent eux aussi à un comptage précis. Ces données essentielles remontent à Serge Wolf, le responsable du PC Voyageurs : "On a 500 personnes engagées pour mesurer l'occupation des trains. Cette information remonte automatiquement, ce qui nous permet d'ici de disposer des informations sur l'occupation train par train."

Une affluence "extrêmement modérée"

Cela permet d'ajuster la circulation des trains, d'en ajouter éventuellement un à un horaire qui se révélerait critique. Mais hormis une affluence un peu forte lundi tôt le matin en Ile-de-France sur deux lignes de RER, les choses se passent bien. "La situation est maîtrisée dans ces premiers jours, parce que l'affluence est restée extrêmement modérée", se réjouit le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet. "Ce sont deux millions de voyageurs que nous avons vu sur lundi, mardi et mercredi, mais en temps normal, ce sont 15 millions de voyageurs qui nous aurions dû voir."

Peu d'incidents également à signaler, même s'il a fallu interdire l'accès aux gares depuis lundi à environ 8000 personnes, qui refusaient de se plier au port obligatoire du masque.