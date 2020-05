DIRECT. Déconfinement : la SNCF relance les réservations des TGV et Intercités pour les vacances d'été

Ce qu'il faut savoir

Au cinquième jour de déconfinement en France, vendredi 15 mai, la SNCF relance les réservations des TGV et Intercités pour les vacances d'été. Mais la compagnie ferroviaire ne vend qu'une sur deux dans ses trains au moins jusqu'au 2 juin, a précisé le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. Les billets seront échangeables ou remboursables sans frais, au cas où. Suivez la situation dans notre direct.

La SNCF relance les réservations de trains pour cet été. Elle envisage pour l'instant de faire circuler 100% des TGV et Intercités prévus cet été, sous réserve de restrictions gouvernementales. Mais pour l'instant, et jusqu'au 2 juin, la SNCF ne vendra qu'une place sur deux. "Nous attendons le 2 juin pour connaître les nouvelles règles qui devront s'appliquer pour les conditions sanitaires de circulation dans les trains", a précisé Christophe Fanichet. "Aujourd'hui, les Français ont peu préparé leurs voyages. Il reste beaucoup, beaucoup de places", a-t-il souligné.

Premier week-end de déconfinement en vue. Après une première semaine compliquée, les Français vont pour la première fois depuis deux mois pouvoir partir en week-end, tout en restant à moins de 100 km de chez eux. Et après ce premier week-end "déconfiné", suivront les ponts de l'Ascension puis de la Pentecôte.

Plan de soutien au secteur du tourisme. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a dévoilé jeudi un arsenal de mesures pour soutenir le secteur du tourisme lourdement touché par la pandémie de Covid-19. Il a annoncé, entre autres, une possible réouverture des restaurants et bars le 2 juin dans les zones vertes, un aménagement de l'utilisation des tickets restaurant pour "soutenir la demande", et au total un plan "sans précédent, massif" de "18 milliards d'euros" d'engagements.