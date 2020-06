Italie : les touristes ne sont pas au rendez-vous

Deux semaines après la réouverture des frontières italiennes, Rome, l’une des plus belles villes du monde, reste déserte. Au Colisée ou au Panthéon, il n’y a quasiment aucun touriste. La capitale est méconnaissable en plein mois de juin, au grand dam des commerçants. "Il n’y a pas de touristes, seulement des Romains. D’un point de vue économique, il n’y a vraiment rien", témoigne l’un d’entre eux.

Peu de réservations dans les hôtels

Les rues et les terrasses des cafés restent désespérément vides et les hôtels peinent à faire redémarrer leur activité. "L’hôtel voisin est fermé et ne rouvre pas. L’hôtel Borgo Pio a une réservation pour août et une pour septembre. Ce sont les chiffres pour le moment", se désole Ilaria Bussiglieri, présidente de l’association des magasins du Vatican. Même si le pays a surmonté la phase aiguë de la pandémie, la saison s’annonce très difficile pour le tourisme italien.



