INFO FRANCEINFO . La ministre du Travail va recevoir les numéro un des syndicats et du patronat mardi

Muriel Pénicaud veut faire le point sur le diagnostic, les enjeux et les perspectives du marché de l'emploi, en pleine crise liée à l'épidémie de coronavirus.

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, va recevoir les numéros un des syndicats et du patronat mardi 9 juin pour une réunion de travail sur la situation de l'emploi en France et en Europe, durement impacté le coronavirus et les mesures de confinement a appris franceinfo de source proche. Des réunions bilatérales seront également organisées entre le ministère et chaque syndicat tout au long de la semaine.

Des décisions "d'ici l'été"

Le but est de faire le point sur le diagnostic, les enjeux et les perspectives du marché de l'emploi, en pleine crise liée à l'épidémie de coronavirus. Il sera notamment question du chômage partiel. Une réunion avec les syndicats avait déjà eu lieu jeudi 4 juin à l'Elysée, en présence d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe.

Le gouvernement avait notamment annoncé une mesure pour l'apprentissage : une aide élargie à l'embauche pour les entreprises qui embaucheront des apprentis du 1er juillet au 28 février. Muriel Pénicaud avait par ailleurs annoncées des discussions sur l'assurance-chômage"dans les semaines qui viennent" pour parvenir à des décisions "d'ici l'été".