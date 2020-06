DIRECT. Coronavirus : la Chine autorise les compagnies aériennes étrangères à assurer un vol par semaine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Après l'euphorie du déconfinement, Sud Ouest et L'Indépendant tempèrent les ardeurs. "Contraintes sanitaires et frilosité des consommateurs ont douché les espoirs de reprise", écrit le premier.













: A la lecture du rapport d'autopsie complète de George Floyd, l'agence Associated Press (en anglais) découvre que la victime de 46 ans avait été testée positive au Covid-19 début avril, sans présenter de symptôme particulier.

: Commençons par l'essentiel de l'actualité au petit matin de ce jeudi 4 juin :



• L'Agence du médicament affirme qu'elle va "réexaminer sa position" après que l'OMS a fait machine arrière sur l'hydroxychloroquine et autorisé de nouveau les tests, après le rétropédalage du journal médical The Lancet.



• L'épisode orageux se poursuit en France. Cinq départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été placés en vigilance orange aux orages et aux fortes pluies jusqu'en milieu d'après-midi.





• Derek Chauvin, le policier impliqué dans la mort de George Floyd, est désormais poursuivi pour homicide volontaire. Ses trois collègues présents au moment de l'arrestation ont finalement été incarcérés et inculpés.



• La légende des All Blacks Dan Carter, ancien meilleur joueur du monde, annonce s'être engagé auprès des Auckland Blues. A 38 ans, il fait donc son retour en Nouvelle-Zélande, où il n'a plus joué depuis sa retraite internationale en 2015.