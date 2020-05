Haute-Savoie : les restaurateurs d'Annecy soulagés de pouvoir reprendre le travail

Les touristes vont bientôt pouvoir revenir auprès du lac d'Annecy (Haute-Savoie). Les bars et les restaurants de la vieille-ville vont rouvrir le 2 juin prochain. Une annonce attendue avec impatience dans une brasserie. "Enfin, on va pouvoir retrouver une vie à peu près normale", explique David Lefers, gérant de la brasserie Au Bureau.

Respecter la distanciation sociale

Champagne pour les salariés. Deux mois et demi de chômage partiel et enfin la délivrance. "On est content de reprendre, de revoir les clients et notre équipe", précise Frédéric Ducatillion, responsable. Il y aura interdiction de consommer debout. Le masque sera obligatoire pour le personnel et les clients lors des déplacements. Dans les rues, les habitués sont impatients. Dans beaucoup d'établissements, c'est l'heure des derniers réglages. Il faut veiller à respecter un mètre de distance entre les tables.