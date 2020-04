Haut-Rhin : le maire de Saint-Louis, Jean-Marie Zoellé, est mort du coronavirus

Agé de 75 ans, Jean-Marie Zoellé avait été réélu au premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, avec 84% des suffrages.

Le maire de Saint-Louis (Haut-Rhin), ville située à la frontière avec la Suisse, est mort, lundi 6 avril, des suites du Covid-19. Agé de 75 ans, "Jean-Marie Zoellé est décédé ce jour à l'hôpital St. Petrus de Bonn où il avait été transféré le 28 mars dernier depuis Mulhouse", a annoncé sa famille dans un communiqué diffusé par la municipalité.

"Il avait été hospitalisé en raison d'une insuffisance respiratoire liée au Covid-19", indiquent ses proches, expliquant qu'une "cérémonie hommage sera organisée à la levée des mesures sanitaires". Maire divers droite depuis 2011 de cette ville de près de 21 000 habitants, sur le territoire duquel se trouve l'aéroport de Bâle-Mulhouse, Jean-Marie Zoellé avait été réélu dès le premier tour des élections municipales le 15 mars avec 84% des suffrages.

Un "homme de convictions"

L'élu avait néanmoins jugé, auprès du quotidien régional L'Alsace (lien abonnés), ce premier tour "bâclé" et aurait souhaité un report des élections à octobre. Très au contact des habitants, plusieurs élus locaux sont morts du coronavirus ces dernières semaines.

On aurait dû s’attendre à cette saloperie !Jean-Marie ZoelléDans "L'Alsace" du 17 mars 2020

"Nous perdons un élu plein d'humanité, à l'écoute de ses concitoyens et totalement investi pour l'avenir de sa ville ainsi que dans les relations avec ses voisins suisses et allemands", a réagi la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert. De son côté, Jean Rottner, président de la région Grand Est et ancien maire de la ville voisine de Mulhouse, a salué un "homme de convictions" et "engagé".