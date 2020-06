franceinfo seniors. Des vacances pour les personnes âgées dépendantes et leurs aidants

acacacac (MEMOIRE VIVE)

l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) mobilise ses fonds d’action sociale pour que les personnes âgées gardent du lien social et contribuent à la prévention de la perte d’autonomie.

Avec l’augmentation du nombre de personnes âgées dans notre société, celles qui sont devenues dépendantes ne doivent pas être exclues des vacances. Et les aidants ne sont pas épargnés.

- 69% des aidants familiaux sont des conjoints,

- 89% sont majoritairement à la retraite (Etudes ANCV/Opinion Way sur le profil et les attentes des aidants, 2016).

Les objectifs de cette expérimentation

Favoriser le départ en vacances de groupes constitués de personnes âgées dépendantes ou handicapées et/ou de leurs aidants proches, lors de courts séjours (moins de 5 jours / 4 nuits), c'est le but de cette expérimentation.

L’ANCV mène une politique d’action sociale dans le cadre :

- de la lutte contre les exclusions, en favorisant l’accès au départ des personnnes les plus éloignées des vacances,

- du soutien aux dispositifs de prévention de la perte d’autonomie,

- du soutien aux dispositifs de répit des aidants.

L’Agence souhaite proposer à ces structures qui accompagnent les personnes âgées dépendantes ou handicapées, une aide financière, pour concrétiser des projets de vacances imaginés avec leurs bénéficiaires et usagers.

Les publics visés par cet appel à projet sont :

- les personnes âgées dépendantes ou handicapées

- les aidants proches de personnes âgées dépendantes ou handicapées

Les structures pouvant prétendre à ces projets

Toute structure intervenant sur le champ de l’accompagnement des personnes âgées dépendantes ou handicapées et/ou de leurs aidants.