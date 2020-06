Fête des Mères : une aubaine pour les fleuristes touchés par le confinement

Offrir des fleurs pour la fête des Mères est le cadeau phare. Il fait toujours plaisir et dimanche 7 juin, les fleuristes ont plus que jamais besoin de leurs clients après deux mois de fermeture pour cause de Covid-19. À Lambersart, dans le Nord, Julien est allé acheter un bouquet avec son fils, Ethan. Ils essaient de trouver le plus beau des bouquets, et ça n'a rien de facile, apparemment. "On va essayer de se mettre d'accord avec le petit bonhomme", confie le papa. Et chez le fleuriste, le constat et le même : les clients sont plus nombreux. Une manière de tourner la page de la crise sanitaire.

Les clients au rendez-vous

"C'est bien aussi que la vie reprenne en extérieur. C'est quelque chose qui me plaît, qui me motive et qui me rassure", explique un client. Résultat : les ventes explosent. Depuis deux jours, les commandes affluent, notamment par internet. Une aubaine pour le chiffre d'affaires qui a été fortement perturbé par la période de confinement. Avec la Toussaint, la fête des Mères est l'un des jours les plus importants de l'année.